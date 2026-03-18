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Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta
Calciomercato Lazio, occhi in Liga per rinforzare la difesa biancoceleste: il ds Fabiani segue un nome caldo
La Lazio guarda già alla prossima sessione di mercato, con la dirigenza impegnata a individuare profili utili per rinforzare la rosa. Tra le opportunità monitorate dal Ds Angelo Fabiani spunta il nome di Eray Comert, centrale svizzero classe 1998 del Valencia. Secondo Il Messaggero, il difensore rappresenta una pista particolarmente interessante in vista dell’estate, soprattutto per la sua situazione contrattuale.
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Comert, infatti, andrà in scadenza a fine stagione e potrebbe liberarsi a parametro zero, un’occasione che intriga la Lazio per rapporto qualità-prezzo. Il centrale vanta esperienza internazionale, buone doti fisiche e una certa duttilità, caratteristiche che lo rendono un profilo appetibile per completare il reparto arretrato senza un investimento oneroso. Tuttavia, la concorrenza non manca: Osasuna, CSKA, Fiorentina e diversi club di Bundesliga hanno già manifestato interesse, segnale di un mercato molto vivo attorno al giocatore.
Per questo motivo il club biancoceleste valuta di muoversi con anticipo, così da non farsi trovare impreparato quando la corsa al difensore entrerà nel vivo. Fabiani continua a monitorare con attenzione il mercato dei giocatori in scadenza e Comert potrebbe diventare una pista concreta nelle prossime settimane, in base alle valutazioni tecniche e alla strategia che la Lazio adotterà per costruire la squadra della nuova stagione.