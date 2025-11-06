Lazio News
Calciomercato Lazio, dal Brasile sicuri: il Flamengo torna su Castellanos! Possibile l’assalto a gennaio? La posizione della società biancoceleste
Il Brasile torna a bussare alla porta della Lazio per Taty Castellanos. Dopo i tentativi respinti la scorsa estate, il Flamengo è pronto a fare un nuovo assalto per l’attaccante argentino classe 1998, come riportato dal portale egool.com.br.
Il club rossonero lo considera l’obiettivo principale per rinforzare il proprio reparto offensivo e, nelle prossime settimane, tenterà di riaprire i contatti con la società biancoceleste.
Il precedente e la posizione del club
Nei mesi scorsi la Lazio era stata chiara sul futuro del giocatore, acquistato nel 2023 dal Girona per circa 15 milioni di euro. Il direttore sportivo Angelo Fabiani, intervistato dallo stesso sito brasiliano, aveva ribadito la linea del club: «Castellanos non è in vendita, nemmeno per 30 milioni di euro».
Una frase che aveva spento sul nascere ogni ipotesi di trattativa, complice anche il blocco del mercato che impediva ai biancocelesti di muoversi in entrata.
Secondo antenadosnofutebol.com.br, oltre al Flamengo, anche il Palmeiras di Felipe Anderson aveva sondato il terreno nei mesi scorsi. Entrambi i club vedono in Castellanos il profilo ideale per completare il reparto d’attacco, ma l’operazione resta complicata per via dell’elevata valutazione e dell’ingaggio importante dell’argentino.
Le strategie della Lazio per gennaio
Con la riapertura del mercato di gennaio, la Lazio potrà finalmente valutare eventuali offerte, ma ogni decisione passerà dalle mani di Maurizio Sarri, che non intende privarsi del centravanti senza una valida alternativa.
Il futuro di Castellanos resta quindi in bilico, ma a Formello non c’è alcuna intenzione di svendere un giocatore considerato centrale nel progetto tecnico. Il Flamengo ci riproverà, ma per convincere la Lazio servirà un’offerta concreta e superiore ai 20 milioni di euro.
