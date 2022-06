Calciomercato Lazio: si cerca una formula alternativa per Cabral. Sullo sfondo di muove minaccioso il Marsiglia

Scaduta l’opzione per il diritto di riscatto per Cabral, ma la Lazio sta valutando la formula per riportarlo a Roma. Secondo A Bola la società biancoceleste avrebbe pensato ad un nuovo prestito con diritto di riscatto: una proposta che allo Sporting Lisbona non piace, vista la scadenza di contratto del giocatore.

Resta invece forte l’interesse del Marsiglia, pronto a mettere sul piatto 6 milioni e soddisfare le richieste dei portoghesi.