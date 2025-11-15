Calciomercato Lazio: l’Inter punta Gila. Ecco la situazione

Calciomercato Lazio: l’Inter punta Gila, il difensore spagnolo nel mirino per rinforzare la retroguardia

Il tema caldo del Calciomercato Lazio in queste settimane riguarda da vicino il futuro di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 che, grazie alle sue prestazioni, è finito al centro delle attenzioni di diversi top club italiani. Tra questi, l’Inter sembra essere la società più determinata a sondare il terreno, soprattutto in vista della prossima stagione, quando dovrà affrontare possibili cambiamenti significativi nel proprio reparto arretrato.

La situazione contrattuale di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza il 30 giugno 2026, spinge infatti l’Inter a muoversi con anticipo. La dirigenza nerazzurra ha iniziato a valutare una serie di profili per non farsi trovare impreparata, e quello di Gila è uno dei più apprezzati. La capacità del difensore della Lazio di leggere le situazioni, la sua aggressività controllata e l’ottima predisposizione nell’impostare l’azione lo rendono un elemento particolarmente interessante in ottica futura.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, Gila è considerato una risorsa preziosa non solo per Sarri, ma anche per la società, che intravede in lui un profilo da valorizzare ulteriormente. Tuttavia, l’interesse dell’Inter e del Milan — anch’essi molto attivi nella ricerca di un centrale d’affidabilità — potrebbe portare presto a movimenti concreti. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri starebbero pensando di anticipare la concorrenza già nella sessione di gennaio, presentando un’offerta preliminare per aprire una trattativa.

L’operazione, però, non sarà semplice. La Lazio deve infatti tenere conto del fatto che il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita del difensore. Una clausola che complica notevolmente le possibilità di una partenza immediata e che permette al presidente Claudio Lotito di alzare il prezzo del cartellino. Non è un mistero che il numero uno biancoceleste protegga sempre i propri giocatori più promettenti, e Gila rientra di diritto tra questi.

La Lazio, dal canto suo, non ha alcuna fretta di cedere un difensore considerato ormai un punto fermo del reparto. Nel quadro del Calciomercato Lazio, il club valuta attentamente ogni possibile uscita, ma solo offerte realmente significative potrebbero cambiare gli scenari. Per l’Inter, dunque, l’affare resta complesso, ma la volontà di rinforzare la difesa potrebbe trasformarsi in un tentativo concreto già nei prossimi mesi. Il futuro di Gila rimane uno dei dossier più caldi del Calciomercato Lazio, destinato a far parlare ancora a lungo.

