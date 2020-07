Calciomercato Lazio: idea David Silva, pronto un contratto spalmato su più anni

Il sogno di mercato della Lazio per il ritorno in Champions League si chiama David Silva: lo spagnolo si è appena svincolato dal City

La Lazio vuole David Silva. Il giocatore spagnolo, appena svincolatosi dal Manchester City, è nei piani del club biancocelesti così come di molte altre società ma secondo fonti spagnole i capitolini sarebbero in pole per il giocatore.

Secondo La Gazzetta dello Sport, pare che a caldeggiare il suo acquisto sia soprattutto Inzaghi. Con Silva il tecnico accrescerebbe contemporaneamente sia il tasso tecnico sia quello di esperienza della sua formazione. L’ex giocatore del City sarebbe utilissimo soprattutto in Champions.

Per il momento i contatti con l’entourage di Silva sono stati informali. Al City lo spagnolo aveva un ingaggio vicino agli 8 milioni di euro l’anno. Una cifra che, ovviamente, la Lazio non può garantirgli, ma che in ogni caso non prenderebbe neppure da altre parti visto che ha quasi 35 anni (li compirà a gennaio). Il club biancoceleste punta a garantirgli uno stipendio in linea con quello dei suoi top player (quindi ta i 3,5 e i 4 milioni), con una durata più lunga (almeno 3-4 anni) di quella che gli offrono altri club. Silva ha ricevuto delle proposte sia dalla MLS sia da Dubai. Lì guadagnerebbe sicuramente cifre superiori a quelle che gli può dare la Lazio, ma in biancoceleste avrebbe la possibilità di continuare a misurarsi con un campionato di primo livello e di giocare in Champions. Prospettive che lo intrigano parecchio.