Calciomercato Lazio, interesse per Tresoldi ma la concorrenza si allarga: un’altra pretendente entra in scena. Le ultime

Calciomercato Lazio, dossier Tresoldi sempre caldo ma non semplice: concorrenza in aumento e nuova pretendente in arrivo

La Lazio continua a seguire con grande attenzione Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Club Brugge e considerato uno dei talenti più promettenti del panorama europeo. Come riportato da Sport Bild, il centravanti italo‑tedesco è finito nel mirino di diversi club, tra cui i biancocelesti, che lo valutano come possibile investimento per il futuro del reparto offensivo. Al momento, però, non si registrano passi concreti: il suo nome resta annotato sul taccuino della dirigenza, ma non rappresenta una priorità immediata.

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L’Arsenal entra in scena e può cambiare tutto

A complicare ulteriormente la situazione c’è l’interesse dell’Arsenal, che avrebbe iniziato a monitorare con insistenza le prestazioni del giovane attaccante. I Gunners potrebbero decidere di affondare il colpo già nella prossima finestra estiva, forti di una disponibilità economica superiore rispetto a molte concorrenti. Un eventuale ingresso deciso del club londinese rischierebbe di alterare gli equilibri della corsa al giocatore, costringendo la Lazio a valutare un’accelerazione per non perdere terreno.

Verso un’asta internazionale: la Lazio osserva e valuta

Il quadro che si delinea è quello di una possibile asta internazionale. Oltre all’Italia, anche diversi club della Bundesliga seguono da vicino Tresoldi, rendendo sempre più probabile una competizione serrata nella prossima sessione di mercato. La crescita del centravanti del Brugge e le sue prestazioni hanno attirato attenzioni importanti, e il suo futuro sembra destinato a essere deciso in un contesto altamente competitivo.

Per la Lazio, dunque, la situazione resta aperta e in continua evoluzione: Tresoldi è un profilo apprezzato, ma la concorrenza e il rischio di un’asta impongono riflessioni attente. Sarà l’estate a chiarire se i biancocelesti sceglieranno di affondare il colpo o se preferiranno virare su alternative più accessibili.