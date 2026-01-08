Calciomercato Lazio: colpo Kenneth Taylor per Sarri! È fatta per il centrocampista dell’Ajax. Tutti i dettagli dell’operazione

Calciomercato Lazio: è fatta per Kenneth Taylor! Il centrocampista dell’Ajax è il rinforzo per Maurizio Sarri. Tutti i dettagli dell’operazione

La Lazio non perde tempo e, dopo aver rivoluzionato il centrocampo in uscita, piazza il colpo decisivo in entrata per garantire qualità e futuro alla mediana. La società capitolina ha chiuso ufficialmente l’accordo con l’Ajax per l’acquisto di Kenneth Taylor, individuato dalla dirigenza come l’erede designato per raccogliere le chiavi del gioco biancoceleste. A confermare la fumata bianca è Fabrizio Romano: l’esperto di calciomercato ha rivelato su X che l’intesa tra i due club è totale e che l’operazione è ormai definita in ogni dettaglio, sancendo l’arrivo nella Capitale di uno dei talenti più cristallini della scuola olandese.

I costi: investimento da 17 milioni

Il Direttore Sportivo Angelo Fabiani ha condotto una trattativa lampo ma efficace. L’accordo si basa su una parte fissa di 15 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno 2 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Un investimento importante, coperto in gran parte dalle recenti cessioni (Guendouzi su tutte), che testimonia la volontà del club di non abbassare l’asticella tecnica. Taylor firmerà un contratto a lungo termine, legandosi alla Lazio fino al 30 giugno 2030: un segnale inequivocabile di come il giocatore sia considerato un pilastro del nuovo ciclo.

Il profilo: il “tuttocampista” per Sarri

L’arrivo di Taylor è una benedizione per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano chiedeva a gran voce un centrocampista moderno, capace di interpretare le due fasi con intelligenza. Taylor, cresciuto nella prestigiosa accademia dell’Ajax, è un classe 2002 che abbina tecnica sopraffina, visione di gioco e tempi di inserimento perfetti (tipici della scuola “totaalvoetbal”). Può agire sia da mezzala di qualità che da regista, offrendo quel dinamismo e quella verticalità che Sarri considera vitali per il suo 4-3-3.

Sbarco immediato

Non c’è tempo da perdere: il giocatore ha già dato il suo pieno assenso al trasferimento ed è atteso a Roma già nella serata odierna. Lo sbarco a Fiumicino anticipa di poche ore le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto. I tifosi biancocelesti sono pronti ad accogliere il nuovo “tulipano” della mediana, chiamato a diventare subito protagonista all’Olimpico.

