Calciomercato Lazio, Kumbulla si complica: Tare punta Adryelson

Calciomercato Lazio: Kumbulla sembra vicino all’Inter e i biancocelesti sarebbe tornati su Adryelson

La stagione della Lazio si avvia verso la conclusione e la dirigenza biancoceleste è già a lavoro in vista della prossima annata. Uno degli obiettivi di mercato laziali è quello di migliorare la difesa. Il nome cima alla lista è quello di Kumbulla del Verona, ma l’albanese sarebbe più vicino all’Inter.

Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Igli Tare sarebbe tornato alla carica per Adryelson; difensore brasiliano del Recife classe 1998.