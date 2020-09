Calciomercato Lazio: nuovi contatti per Kumbulla. La situazione

Calciomercato Lazio: il club biancoceleste ha riallacciato i contatti con l’Hellas Verona per Marash Kumbulla. I dettagli

Continua la telenovela legata a Marash Kumbulla. Come riporta Gianluca Di Marzio la Lazio ha riallacciato i contatti con l’Hellas Verona per il difensore classe 2000.

Kumbulla, messo in stand-by dall’Inter per mancanza di liquidità, è tornato in cima alla lista dei desideri di Lotito. La trattativa, interrottasi nell’ultimo periodo, potrebbe allora nei prossimi giorni tornare d’attualità.