Calciomercato Lazio, occhi puntati su De Paul per il dopo Milinkovic-Savic. Il serbo piace anche a PSG e Manchester United

Rodrigo De Paul piace alla Lazio. Il giocatore dell’Udinese – come si legge sull’edizione in edicola oggi de La Gazzetta dello Sport – potrebbe essere una valida alternativa in caso di partenza di Milinkovic-Savic.

L’argentino – si legge – dell’Udinese potrebbe sostituire Milinkovic-Savic. La Lazio farà di tutto per trattenere il centrocampista, ma il serbo piace a Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid.