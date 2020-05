Calciomercato Lazio, occhi su Viviano: l’ex Samp come vice Strakosha. Il portiere è svincolato e potrebbe essere un ottimo “numero 12”

L’ipotesi Viviano prende quota dalle parti di Formello. L’ex portiere della Sampdoria – attualmente svincolato – potrebbe essere un’ottima soluzione per il vice Strakosha.

La Lazio, come si legge su La Gazzetta dello Sport, vuole un vice per il portiere albanese. Proto medita l’addio a fine stagione, mentre Guerrieri andrà via in prestito. Il mercato è ancora chiuso, ma la Lazio ha iniziato la caccia al suo nuovo numero 12.