Calciomercato Lazio: Pedro è ad un passo. Ha parlato con Mourinho

Pedro Lazio, dalle voci delle ultime ore si è passati ai fatti. Lo spagnolo è pronto a liberarsi dalla Roma per approdare alla corte di Sarri

E se il rinforzo per Sarri arrivasse dalla Roma? Nelle ultime ore sono circolate delle voci relative a Pedro in orbita Lazio. Lo spagnolo, fuori dai piani giallorossi e in rotta con Mourinho, sarebbe infatti a un passo dai biancocelesti.

Maggiori dettagli da Sky Sport, che sostiene come l’ex Chelsea voglia tornare a lavorare con Sarri e lo avrebbe comunicato allo Special One, esprimendo il desiderio di raggiungere il Comandante liberandosi dal club dei Friedkin.

