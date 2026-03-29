Calciomercato Lazio: il punto sui 9 giocatori in scadenza. Chi resta e chi parte (in due sicuri) e quale sarà il futuro di Romagnoli

Calciomercato Lazio: quale sarà il futuro di Romagnoli così come dei 9 giocatori in scadenza di contratto a giugno. Il punto nome per nome

La stagione della Lazio entra nella sua fase decisiva, con nove impegni cruciali tra campionato e Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito ha adottato una linea puramente pragmatica: ogni discorso relativo a rinnovi o questioni legate alla panchina è stato momentaneamente congelato. La priorità assoluta sono i risultati sul campo. Per motivare lo spogliatoio, il patron ha raddoppiato i premi per la coppa nazionale e introdotto bonus specifici per le vittorie consecutive. Raggiungere la finale dell’Olimpico, infatti, garantirebbe l’accesso all’Europa e alla prossima Supercoppa Italiana.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Rivoluzione estiva: i contratti in bilico e le cessioni

Il tavolo delle trattative si aprirà ufficialmente a giugno. Sul taccuino di Claudio Lotito ci sono ben nove giocatori con il contratto in scadenza nel 2027, tra cui spiccano Ivan Provedel, Danilo Cataldi, Mario Gila e Alessio Romagnoli. Per altri profili come Patric, Samuel Gigot, Manuel Lazzari, Luca Pellegrini e Matteo Cancellieri, le valutazioni verranno rimandate a fine stagione. Le uniche certezze riguardano il mercato in uscita: l’addio di Pedro (desideroso di tornare in Spagna) è ormai sicuro, così come i saluti di Elseid Hysaj, che lascerà spazio alla nuova programmazione estiva.

Il caso Alessio Romagnoli tra Al-Sadd e tensioni interne

Il clima a Formello è sereno grazie al prezioso lavoro di ricucitura di Maurizio Sarri, ma l’armonia resta precaria. Il nodo più spinoso riguarda senza dubbio Alessio Romagnoli. Il difensore è reduce da un inverno turbolento a causa del mancato trasferimento all’Al-Sadd, che aveva generato profondi attriti con la dirigenza. Inizialmente, Lotito era tentato dall’esclusione del giocatore, aprendo poi alla cessione su consiglio del ds Angelo Fabiani, ma il decisivo veto tecnico di “Mau” ha bloccato ogni operazione fino a giugno.

Oggi, il possibile approdo a Doha è fortemente condizionato dall’instabilità geopolitica in Medio Oriente. L’ombra della guerra spaventa anche Roberto Mancini, che aveva avallato l’acquisto per il club qatariota. Il futuro del centrale resta quindi a un bivio: cedere al richiamo dei “fantamilioni” del Qatar o restare fedele ai colori biancocelesti. Solo a ridosso dell’estate si conoscerà l’epilogo definitivo di questa complessa vicenda di mercato.