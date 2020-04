Calciomercato Lazio, scatta il piano Champions. I dettagli

La Lazio lavora sotto traccia per rinforzarsi in vista della Champions League: ecco i profili seguiti dalla società biancoceleste

La Lazio è quasi sicura di partecipare alla Champions League: la squadra allenata da Simone Inzaghi si è resa protagonista di una stagione fantastica, portandosi al secondo posto, ad una sola lunghezza dalla Juventus.

La società, come riportato da Gazzetta, lavora per rinforzarsi: nel mirino, Coates, difensore dello Sporting Lisbona. Sulla mediana occhi aperti per Escalante dell’Eibar e Kiyine, parcheggiato alla Salernitana. Davanti si tenta il colpo Gotze, ricordando Klose.