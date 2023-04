Calciomercato Lazio, si allontana Retegui: Inter e Atletico in vantaggio

Calciomercato Lazio, i biancocelesti si vedono superare per la corsa a Mateo Retegui da parte di Inter e Atletico Madrid

Potrebbe esserci una beffa in arrivo per il calciomercato Lazio. Dopo aver seguito Mateo Retegui dallo scorso dicembre, col club di Lotito che sembrava in netto vantaggio sulla concorrenza, l’attaccante potrebbe non sbarcare a Formello la prossima estate.

Dopo la convocazione in Nazionale condita da due gol infatti, sull’attaccante del Tigre hanno messo gli occhi Inter e Atletico Madrid. I nerazzurri possono giocarsi la carta Colidio mentre i Colchoneros offrirebbero più cash.

