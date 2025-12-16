Calciomercato Lazio, Tavares lascerà i biancocelesti? La situazione in casa biancocelesti - Calcio News 24

Calciomercato Lazio, Nuno Tavares verso l’addio: occhi su Aaron Martin. La situazione non lascia dubbi

Le strade di Nuno Tavares e della Lazio sembrano allontanarsi sempre di più. Dopo un avvio di stagione promettente, segnato da otto assist nelle prime otto partite, le prestazioni del portoghese non hanno più convinto e il suo rendimento è sceso drasticamente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luca Pellegrini ha ormai superato Tavares nelle gerarchie di Sarri, rendendo il giocatore uno dei principali candidati a lasciare la Lazio nella finestra di calciomercato di gennaio.

Il club biancoceleste, tuttavia, non rimane fermo e valuta diverse alternative per rinforzare la corsia sinistra. Tra i nomi più monitorati c’è Aaron Martin, 28enne spagnolo del Genoa, in scadenza di contratto a fine stagione. Martin rappresenterebbe per la Lazio un’opportunità interessante, sia per l’esperienza maturata in Serie A sia per il costo potenzialmente contenuto, vista la possibilità di trattare un trasferimento in tempi brevi senza onerosi investimenti.

Oltre ad Aaron Martin, la Lazio sta valutando anche altri profili giovani e promettenti, come Gaaei e Netz, che potrebbero essere integrati nella rosa per garantire maggiori alternative a Sarri sulla fascia sinistra. L’obiettivo della società è chiaro: trovare giocatori capaci di adattarsi rapidamente al sistema tattico e garantire qualità e affidabilità sia in fase offensiva sia difensiva.

La strategia del club biancoceleste punta dunque a combinare esperienza e prospettiva, valorizzando giocatori già pronti e investendo su profili che possano crescere nel tempo. La decisione finale su Nuno Tavares dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle possibilità di inserire nuovi elementi in rosa senza stravolgere l’equilibrio del gruppo.

Il calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia quindi molto movimentato, con l’obiettivo di rinforzare la squadra senza compromettere la competitività in campionato e nelle competizioni europee, trovando soluzioni efficaci per la corsia sinistra.

