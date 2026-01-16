Calciomercato Lecce: Camarda subito via a gennaio? Si sta andando in questa clamorosa direzione per il futuro del 2008. Retroscena

Calciomercato Lecce: Camarda parte a gennaio? Quale sarà il futuro dell’attaccante classe 2008 in prestito dal Milan

Il futuro del Milan passa (di nuovo) da casa base. Il calciomercato rossonero registra una mossa a sorpresa, ma dal forte sapore strategico e identitario: Francesco Camarda potrebbe tornare a Milano. L’esperienza in prestito al Lecce potrebbe concludersi con sei mesi di anticipo rispetto ai piani iniziali. La notizia, lanciata dall’esperto di mercato Nicolò Schira, confermerebbe la volontà della società di via Aldo Rossi di puntare immediatamente sul suo gioiello più cristallino per affrontare la seconda, decisiva parte di stagione.

Destinazione Prima Squadra: il piano di Allegri

Il dettaglio più rilevante dell’operazione riguarda la collocazione del ragazzo. Camarda non farà tappa nel “Milan Futuro” (la seconda squadra rossonera), ma verrà aggregato stabilmente alla Prima Squadra. Massimiliano Allegri ha dato il via libera al rientro. L’allenatore considera il giovane attaccante una risorsa preziosa per allungare le rotazioni offensive e dare respiro ai titolari nella volata finale per lo Scudetto.

Infortunio e numeri: il bagaglio del Salento

Il rientro a Milanello avviene però in un momento delicato dal punto di vista fisico. Camarda è attualmente ai box per un trauma contusivo alla spalla destra, infortunio che paradossalmente gli impedirà di scendere in campo proprio nella sfida di domenica contro il “suo” Milan. I tempi di recupero sono stimati in circa 15 giorni, dopodiché sarà a completa disposizione. L’esperienza al Lecce, seppur breve, è stata formativa: in Salento il bomber ha collezionato 16 presenze e ha trovato il suo primo storico gol in Serie A contro il Bologna, dimostrando di poter reggere l’urto con il calcio dei grandi nonostante i 18 anni ancora da compiere.

La strategia di Tare: attacco atomico

Dietro questa operazione c’è la regia di Igli Tare. Il Direttore Sportivo rossonero avrebbe deciso di richiamare Camarda (blindato con un contratto fino al 2028) per rispondere alle esigenze numeriche del reparto. Il classe 2008 andrà a completare un pacchetto offensivo di altissimo livello, affiancando Rafael Leao e Christopher Nkunku. Il Milan si copre e guarda al futuro: Camarda è pronto.