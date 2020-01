Calciomercato Lecce: tentativo per Juan Jesus, i dettagli

Calciomercato Lecce: dopo Paz il club pugliese vorrebbe chiudere anche per Juan Jesus. Contatti con la Roma

Dopo aver chiuso per Paz dal Bologna, il Lecce è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la difesa di Liverani.

Come riporta Gianluca Di Marzio i giallorossi hanno chiesto alla Roma Juan Jesus in prestito. Il club ha dato l’ok per la cessione del giocatore, che invece sarà più difficile da convincere ad accettare la destinazione. Il difensore brasiliano non è stato convocato per il match con il Sassuolo.