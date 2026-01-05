Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo del centrocampista: Corvino piazza il colpo di gennaio. Chi è e tutti i dettagli

Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo di questo giocatore: Corvino ha piazzato il colpo di gennaio. Chi è e il comunicato

Il mercato del Lecce non si ferma ai grandi nomi o alla prima squadra, ma continua a guardare con lungimiranza al futuro, seguendo la filosofia che ha reso il settore giovanile salentino uno dei più floridi d’Italia. Il club giallorosso ha ufficializzato in queste ore un nuovo innesto internazionale: si tratta di Wiktor Jan Staszak, talento polacco prelevato dal Wisła Cracovia. L’operazione, condotta dal Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino si è conclusa con la formula del titolo temporaneo con opzione. Il Lecce avrà dunque la possibilità di testare il ragazzo per sei mesi e decidere se acquisirne il cartellino a titolo definitivo al termine della stagione.

Chi è Staszak: duttilità e numeri in Polonia

Nato nel 2006, Staszak è un profilo che fa della duttilità la sua arma migliore. Descritto nel comunicato ufficiale come centrocampista, il ragazzo ha dimostrato in patria di saper ricoprire con efficacia anche il ruolo di difensore centrale, offrendo allo staff tecnico diverse soluzioni tattiche. La sua avventura al Wisła Cracovia lo ha visto affacciarsi timidamente alla prima squadra, raccogliendo 4 presenze totali. Tuttavia, è nella seconda squadra (le riserve) che Staszak ha messo in mostra le sue qualità migliori. Impegnato nella terza divisione polacca, il giovane ha collezionato 11 apparizioni, condite da ben 3 reti. Un bottino inusuale per un giocatore a vocazione difensiva, che testimonia una buona presenza fisica sui calci piazzati e personalità nell’inserimento.

Subito in Primavera 1

Come specificato dalla nota del club, il neo-acquisto non verrà aggregato alla squadra di Di Francesco, ma sarà immediatamente a disposizione della formazione Primavera 1. Il campionato giovanile italiano rappresenta il banco di prova ideale per testare l’adattamento di Staszak al calcio tattico della Serie A. L’obiettivo del Lecce è chiaro: coltivare in casa un potenziale titolare del futuro, ripetendo le operazioni virtuose che hanno portato tanti giovani della Primavera a esordire tra i grandi negli ultimi anni.