Calciomercato: la corsa per Lewandowski si infiamma! L'attaccante ha respinto l'offerta di una big! Tutti gli aggiornamenti - Calcio News 24

Calciomercato, Lewandowski al centro delle voci: il bomber ha detto no a una big, futuro in bilico. Le ultimissime

Il destino di Robert Lewandowski è uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale. Diversi club sono pronti a muoversi per assicurarsi il bomber polacco, ma nelle ultime ore è emerso un retroscena significativo: il Fenerbahce ha provato a portarlo via dal Barcellona già a gennaio. Secondo Sky Sport Germania, l’attaccante ha però declinato l’offerta, ribadendo la volontà di restare in Spagna almeno fino al termine della stagione.

La scelta di Lewandowski risponde a una duplice logica: da un lato il desiderio di rispettare il proprio impegno con il Barça, dall’altro la consapevolezza che il contratto in scadenza a giugno lo renderà uno dei pezzi pregiati del mercato dei parametri zero. Una condizione che non è sfuggita ai principali club europei, pronti a inserirsi nella corsa per un attaccante di livello mondiale senza costi di cartellino.

In questo scenario si inserisce con forza il Milan. I rossoneri, alla ricerca di un centravanti esperto e capace di guidare il reparto offensivo, considerano Lewandowski l’obiettivo principale per l’estate. Un colpo a parametro zero di tale portata rappresenterebbe un innesto di prestigio e garantirebbe un bottino di gol utile a puntare con decisione allo Scudetto. Via Aldo Rossi è pronta a muoversi, consapevole che la concorrenza sarà serrata e che la prossima estate potrebbe trasformarsi in una vera e propria asta internazionale.

