Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Ronaldo-Manchester United, ritorno di fiamma? Le ultime – Una notizia che potrebbe sconvolgere il calcio europeo, con Cristiano Ronaldo ancora una volta protagonista. Secondo Christian Martin, giornalista di FOX America, il Manchester United si sarebbe fatto avanti per riportare ad Old Trafford il portoghese.

Calciomercato Milan: i rossoneri si iscrivono alla corsa per Thuram – Il Milan è sempre alla ricerca di nuovi talenti da mettere al servizio di Stefano Pioli. Il progetto è ormai chiaro: tanti giovani e poche “chiocce” nella rosa del Milan, ad esempio Zlatan Ibrahimovic. In quest’ottica rientra anche l’interessamento per Marcus Thuram, attaccante del Gladbach e figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus.