Calciomercato Lazio, il West Ham ha intenzione di comprare Castellanos. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: il West Ham mette gli occhi su Castellanos, la società valuta l’offerta

Nonostante lo stop per infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno due mesi, Valentin Castellanos è tornato al centro delle voci di calciomercato Lazio. L’attaccante argentino, arrivato a Roma con grandi aspettative, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale in maglia biancoceleste, ma resta un profilo interessante sul mercato internazionale. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il West Ham avrebbe manifestato interesse per il numero 19 della Lazio, in vista della sessione di gennaio.

Il club inglese sarebbe pronto a presentare un’offerta concreta già nelle prossime settimane. La Lazio, dal canto suo, non esclude la cessione. Il vincolo del mercato bloccato — che impone di vendere prima di acquistare — rende infatti ogni proposta significativa motivo di riflessione. La valutazione attuale di Castellanos si aggira sui 35 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai biancocelesti di rifiatare sul piano economico e reinvestire in altri ruoli chiave.

Nel contesto attuale del calciomercato Lazio, cedere Castellanos potrebbe essere una mossa strategica, soprattutto alla luce del suo rendimento altalenante. Finora l’argentino ha mostrato grinta e spirito di sacrificio, ma il suo impatto in zona gol è stato limitato, e i numeri sotto porta non hanno soddisfatto le aspettative. Una partenza non sorprenderebbe più di tanto, anche se complicherebbe ulteriormente la situazione offensiva della squadra.

Con un Ciro Immobile ancora alla ricerca della miglior condizione e pochi ricambi di livello nel reparto d’attacco, la cessione di Castellanos costringerebbe la Lazio a cercare subito un sostituto. Sarri ha già espresso alla società la necessità di intervenire sul mercato a gennaio, chiedendo almeno due rinforzi: una mezzala di qualità e una nuova punta.

Il dossier Castellanos diventa quindi centrale nel quadro del calciomercato Lazio, perché da questa possibile uscita potrebbero dipendere anche le operazioni in entrata. L’eventuale cessione al West Ham aprirebbe nuovi scenari e libererebbe risorse importanti, ma solo se accompagnata da un’adeguata risposta in fase di acquisto.

Con gennaio alle porte, la Lazio è chiamata a prendere decisioni importanti per rimanere competitiva. I tifosi osservano con attenzione, consapevoli che ogni mossa potrà pesare sul futuro della stagione.

LEGGI ANCHE le ultimissime LIVE di Serie A