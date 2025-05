Calciomercato: Mainz 05, occhi su Hollerbach: sfida al Gladbach per il bomber dell’Union in vista della Conference League

Il Mainz attivo sul mercato: l’obiettivo è migliorare la qualità dell’attacco e il profilo che piace è quello di Hollerbach dell’Union Berlin

Il Mainz 05, fresco di una meritata qualificazione alla prossima UEFA Conference League grazie al sesto posto conquistato nella Bundesliga 2024/25, si muove con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista della doppia competizione. Uno degli obiettivi primari, secondo insistenti informazioni diffuse da Sky Sport e rapidamente rimbalzate su portali specializzati come Transfermarkt e LigaInsider, è Benedict Hollerbach, dinamico attaccante classe 2001 attualmente sotto contratto con l’Union Berlin. I contatti tra la dirigenza del Mainz e l’entourage del giocatore sarebbero già stati avviati.

Hollerbach, 24 anni compiuti a maggio, è reduce da una stagione di grande spessore con la maglia dei “Köpenicker“, nella quale si è imposto come il capocannoniere della squadra. Il suo bilancio personale nella stagione 2024/25 parla di 9 reti e 3 assist in 34 apparizioni ufficiali, numeri che testimoniano la sua crescita e il suo impatto nella massima serie tedesca. Trasferitosi all’Union Berlin nel luglio 2023 dal Wehen Wiesbaden per una cifra vicina ai 2 milioni di euro, Hollerbach ha visto il suo valore di mercato lievitare, attestandosi ora intorno ai 7,5 milioni di euro secondo Transfermarkt. Un eventuale acquisto a queste cifre rappresenterebbe per il Mainz uno degli investimenti più significativi della sua storia recente.

L’interesse dei “Nullfünfer” per Hollerbach, giocatore apprezzato per la sua versatilità offensiva – capace di agire sia da punta centrale che da esterno – la sua notevole velocità, l’abilità nell’uno contro uno e la grinta (evidenziata anche dalle statistiche Bundesliga che lo pongono tra i migliori per duelli vinti e numero di sprint), nasce dalla necessità di aggiungere qualità e profondità al reparto avanzato. Questa mossa è vista anche in prospettiva di una possibile partenza del bomber Jonathan Burkardt, pezzo pregiato della squadra. Sul talentuoso attaccante, però, non ci sono solo gli occhi del Mainz: da tempo anche il Borussia Mönchengladbach ha manifestato un concreto interesse, confermato in passato anche da dichiarazioni del proprio direttore sportivo Roland Virkus, che lo ha definito un «giocatore interessante» e un «bravo ragazzo». La corsa per assicurarsi le prestazioni di Hollerbach è quindi aperta, ma il Mainz sembra intenzionato a giocarsi seriamente le proprie carte per portare il giovane e promettente attaccante alla MEWA ARENA.