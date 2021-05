Calciomercato, Guardiola sogna la Champions e...Mbappè

Nella super stagione del Manchester City è mancato un po’ il centravanti e allora Pep Guardiola sogna in grande: Mbappè si libera nel 2022

Prima Gundogan, poi Foden. Il centravanti del Manchester City di questa stagione raramente è stato un vero centravanti. Aguero è stato assente diverso tempo per infortunio e Pep Guardiola vorrebbe migliorare ulteriormente la sua squadra per la prossima stagione.

E allora As e L’Equipe riportano l’interessamento dell’allenatore dei Citizens per Kylian Mbappè il cui contratto con il PSG scadrà nel 2022, non tra così tanto tempo. Sarà difficile, quasi impossibile, portare via il classe 98′ dalla capitale francese, ma se c’è uno che potrebbe convincerlo è proprio l’allenatore spagnolo.