Manchester United, tentativo per un difensore del Real: la cifra offerta

Il Manchester United vuole alzare ulteriormente il livello e pensa a un campione del mondo che gioca nel Real Madrid. L’offerta

Il Manchester United vuole tornare al più presto nell’olimpo del calcio europeo. E per farlo servono giocatori di spessore internazionale, magari un campione del mondo in carica come Raphael Varane. Il contratto del centrale francese va in scadenza tra poco più di un anno e i Red Devils hanno già avanzato una proposta.

Come riporta il Mirror l’offerta giunta in casa blancos sarebbe di circa 46 milioni di euro, ma è stata rispedita al mittente. Il club di Florentino Perez la ritiene nettamente al di sotto del valore di Varane.