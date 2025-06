Calciomercato Manchester United, bocciato Onana: si lavora per il Dibu Martinez

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Manchester United, con il possibile cambio in porta tra Onana e il Dibu Martinez

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United avrebbe avviato i primi contatti con l’Aston Villa per sondare la possibilità di portare Emiliano “Dibu” Martinez a Old Trafford. Il portiere argentino, protagonista assoluto nella vittoria del Mondiale 2022 e attualmente titolare inamovibile della squadra di Unai Emery, è valutato circa 40 milioni di euro. Martinez non sarebbe contrario a un trasferimento in una big europea, e l’interesse dello United lo lusinga.

Nonostante la presenza di André Onana, le continue incertezze dell’ex Inter hanno spinto il nuovo tecnico Ruben Amorim a chiedere un portiere affidabile per rinforzare il reparto arretrato. Un eventuale arrivo di Martinez rappresenterebbe un upgrade importante e lo renderebbe il nono argentino nella storia del club, dopo Veron, Heinze, Tevez, Di Maria, Rojo, Romero, Garnacho e Lisandro Martínez. Il “Dibu”, amatissimo in patria e leader tecnico dell’Aston Villa, potrebbe dare la stabilità necessaria a una difesa spesso traballante. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma il nome ha già infiammato i tifosi dello United.