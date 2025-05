Manchester United, Amorim annuncia: «Non mi dimetto, ma pronto a rinunciare ai soldi! Ho fiducia, ai tifosi chiedo questo»

Le parole di Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, dopo la sconfitta in finale di Europa League. Tutti i dettagli

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Manchester United in finale di Europa League.

DIMISSIONI – «Come ho già detto, io sono sempre aperto. Se la dirigenza ed i tifosi pensano che io non sia la persona giusta, me ne andrò anche senza pensare ai soldi. Di sicuro non me ne andrò io».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Se il consiglio di amministrazione e i tifosi dovessero pensare che non sono la persona giusta, me ne andrò il giorno dopo. Ma non mi licenzierò. Ho fiducia nel mio lavoro. Come vedete, non cambierò nulla del mio modo di fare le cose. In questo momento, non sono qui per difendermi. Non è nel mio stile. Non ho niente da mostrare ai tifosi. In questo momento ho bisogno di un po’ di fiducia».