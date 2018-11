Lazzari-Napoli, la Spal avverte: «Servono almeno 20 milioni»

Calciomercato Napoli, fa gola Manuel Lazzari per la fascia destra: il presidente della Spal Colombarini avverte le pretendenti

Manuel Lazzari è pronto per il salto di qualità, l’esterno della Spal destinato a un top club: Simone Colombarini, presidente del club ferrarese ne è conscio e si appresta a perdere il suo esterno. Intervenuto a Radio Crc, il numero uno spallino ha commentato: «E’ un giocatore che è con noi da sei anni, quest’anno è cresciuto in maniera eccezionale. Quello che sta facendo vedere dimostra che è un giocatore che può giocare in squadre che possono lottare per obiettivi più importanti dei nostri, abbiamo un ottimo rapporto».

Accostato al Torino, negli ultimi tempi il numero 29 è stato monitorato con grande interesse dal Napoli: «Ci rendiamo conto che Lazzari sta evidenziando qualcosa che è superiore per cui la Spal può lottare. Napoli? Mi fa piacere che lo segua, anche perché di top team non ce ne sono. Parlando di cifre, avevo detto 20 milioni, ma ha fatto vedere addirittura qualcosa in più: le cifre possono essere intorno a quelle lì. Noi vogliamo comunque tenerlo fino a giugno: è importante per noi e vogliamo salvarci»