Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero

Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate per i rossoneri proveniente dai riscatti di questi quattro giocatori

In vista della prossima estate, il Milan si prepara a incassare un tesoretto fondamentale per le future strategie di mercato. Tuttosport propone questa analisi: indipendentemente dall’esito della stagione in corso, le casse rossonere dovrebbero beneficiare di circa 60 milioni di euro derivanti dai riscatti di giocatori attualmente in prestito e non più funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Un terzo di questa somma è quasi in cassaforte. La prossima settimana, infatti, il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto per il giovane terzino Alex Jimenez. L’operazione porterà 20 milioni nelle casse del Diavolo (che si aggiungono ai 2 già incassati per il prestito oneroso). Va precisato che il 50% della futura rivendita spetterà al Real Madrid, ma per il Milan si tratta comunque di una plusvalenza significativa per un giocatore che Allegri aveva bocciato anche per atteggiamenti sopra le righe.

Jimenez è solo l’inizio. Altri 17 milioni matureranno a breve grazie a condizioni contrattuali quasi raggiunte. Per Tommaso Pobega, il Bologna verserà 7 milioni al primo punto conquistato in campionato dopo il 2 febbraio; la recente vittoria dei rossoneri al Dall’Ara ha solo rinviato l’incasso di pochi giorni. Dal Genoa, invece, arriveranno 10 milioni per Lorenzo Colombo: l’attaccante ha già centrato gli obiettivi legati a gol (5) e presenze (oltre 22), e ora manca solo l’aritmetica salvezza del Grifone, traguardo ormai alla portata grazie alla cura De Rossi.

Infine, si registra un cauto ottimismo per la cessione più remunerativa, quella di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano sta convincendo al Fulham e, se gli inglesi procederanno con il riscatto a fine stagione come filtra dall’ambiente, il Milan incasserà altri 30 milioni puliti.

Queste risorse saranno vitali per finanziare la campagna acquisti estiva. La dirigenza ha già individuato le priorità per alzare il livello della rosa in vista del probabile ritorno in Champions League: un attaccante di prima fascia e un difensore centrale di esperienza.