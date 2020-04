Calciomercato Milan, con l’addio di Boban abbandonata la pista Matic

Dopo la separazione fra Zvonimir Boban e il Milan, si allontana Nemanja Matic: le indiscrezioni sull’ ex obiettivo rossonero

Il Milan nella prossima finestra di calciomercato cercherà un profilo per rafforzare il centrocampo. Difficilmente, tuttavia, quest’ultimo corrisponderà al nome di Nemaja Matic.

I rossoneri lo avevano contattato in passato per discutere un possibile trasferimento (il contratto del serbo con il Manchester United scadrà a fine giugno), ma, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, difficilmente l’affare si farà. Dopo l’addio di Zvonimir Boban, principale estimatore del centrocampista, i vertici del Diavolo non sembrano più interessati al giocatore.