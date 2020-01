Calciomercato Milan: addio quasi scontato di Donnarumma in estate

Gigio Donnarumma difficilmente rinnoverà il proprio contratto con il Milan: Raiola spinge per la cessione

Non solo mercato invernale. In casa Milan si ragiona anche per il mercato estivo e tra qualche mese l’argomento più caldo sarà il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero va in scadenza nel 2021 e, come spiega La Gazzetta dello Sport, è difficile ipotizzare un rinnovo con il Milan.

Raiola ha spiegato che il fondo Elliott non può garantire il tanto atteso salto di qualità. È sottinteso che nella sua testa non c’è l’idea di andare oltre il 2021. Con queste premesse è difficile che le parti si siedano attorno ad un tavolo per parlare di cifre. Il Milan, con il Fair-play finanziario alle porte, deve necessariamente contenere i costi del monte-stipendi. Perciò quei 6 milioni netti a stagione (più il milione per il fratello Antonio) non appaiono alla portata. Si ragiona, insomma, su una cessione del portiere che garantirebbe al club una storica plusvalenza.