Calciomercato Milan: addio Rodriguez, intesa per la cessione. Le ultime

Ricardo Rodriguez saluta il Milan: lo svizzero lascia i rossoneri nella sessione di calciomercato invernale e va all’estero

Il Milan ha definito la cessione di Ricardo Rodriguez. Il terzino rossonero, non convocato per il match vinto in Coppa Italia contro la Spal, andrà in Turchia. Precisamente al Fenerbahce.

La società milanese, come riporta gianlucadimarzio.com, ha trovato l’intesa con il club turco per il trasferimento dello svizzero, che godeva anche dell’interesse del PSV. Il giocatore lascerà l’Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro.