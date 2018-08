Calciomercato Milan, fari puntati su Adrien Rabiot per il centrocampo: Leonardo e Maldini in pressing sul talento del Paris Saint Germain

Accostato negli ultimi giorni di mercato come possibile colpaccio last-minute, Adrien Rabiot torna in orbita Milan. Il centrocampista francese è in scadenza 30 giugno 2019 con il Paris Saint Germain e fino ad oggi non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo. Su di lui ci sono anche Juventus e Inter, senza dimenticare il Barcellona, ma in Francia si parla nuovamente di pressing rossonero…

I colleghi di Le 10 Sport sottolineano che Leonardo e Paolo Maldini sono al lavoro per convincere il calciatore e il suo entourage a sposare il progetto meneghino. Filtra ottimismo da casa Milan, con i due uomini mercato convinti di poter raggiungere l’intesa. Ma il Psg non molla: Nasser Al-Khelaifi è al lavoro per blindare con un maxi-rinnovo il classe 1995…