Inter, Juve e Milan: sfida a tre per Rabiot. Scatta la maxi-asta

Il centrocampista del PSG, Adrien Rabiot, è in scadenza di contratto. Inter, Juventus e Milan in lotta per portarlo in Serie A

Tutti pazzi per Adrien Rabiot! Il centrocampista centrale classe ’95 ha un solo anno di contratto con il PSG e ha già rifiutato il rinnovo con i parigini. Il giocatore difficilmente vestirà ancora la maglia del Paris Saint-Germain ma il club francese non si dà per vinto e ha messo sul piatto un nuovo contratto da 5 milioni di euro a stagione (attualmente il giocatore ne guadagna 2). Inter, Juventus e Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, stanno osservando con grande attenzione la situazione.

Il centrocampista fa gola ai grandi club italiani, tornati a battagliare sullo stesso obiettivo dopo diversi anni. L’Inter al momento sembra indietro rispetto alle altre. Il Milan punta all’ingaggio a parametro zero per non scontentare la UEFA sul fronte Fair Play Finanziario e il dt Leonardo, ex PSG, può vantare ottimi rapporti con la madre-agente del centrocampista francese. Attenzione poi alla Juventus, sempre vigile sul fronte parametri zero. I bianconeri non avrebbero difficoltà a mettere sul piatto 5 milioni di euro a stagione al giocatore e seguono da vicino la vicenda. Sullo sfondo il Barcellona che punta all’ingaggio entro il 31 agosto, data di chiusura del mercato, ma il PSG non vuole privarsi di un pilastro per il nuovo tecnico Tuchel.