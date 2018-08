Rabiot, offerta monstre del Barcellona: 50 milioni al PSG

Il Barcellona vuole Adrien Rabiot: offerta da 50 milioni di euro al Paris Saint Germain per portare il francese subito in Liga

Adrien Rabiot potrebbe lasciare il Paris Saint Germain già in questa sessione di calciomercato. Sul francese, il cui contratto con i parigini scade a giugno 2019, è piombato il Barcellona che proverà a portarlo in Liga prima della chiusura del mercato spagnolo. L’offerta dei blaugrana, stando a quanto riferito dall’edizione odierna del Mundo Deportivo, è di ben 50 milioni di euro, una cifra mostruosa se si pensa che il centrocampista classe 1995 è in scadenza e potrà dunque liberarsi a parametro zero la prossima estate. Su di lui c’è da tempo la Juventus.