Calciomercato Milan, Allegri ha un nome in testa: Cambiaso, il fedelissimo da 40 milioni per la sua nuova era

Le ultime sull’interesse di calciomercato del Milan di Allegri nei confronti di Andrea Cambiaso della Juve. Tutti i dettagli in merito

Le voci di un interesse del Milan per Andrea Cambiaso, il cui valore di mercato secondo Transfermarkt si aggira attorno ai 40 milioni di euro, assumono una sfumatura decisamente più intrigante alla luce del recentissimo ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Se l’esterno della Juventus e della Nazionale è un profilo che per duttilità e qualità può certamente stuzzicare la dirigenza milanista, la presenza del tecnico livornese potrebbe trasformare una suggestione in qualcosa di più concreto.

Sotto la guida di Allegri alla Juventus, nella stagione 2023-2024, Cambiaso ha vissuto un’annata di grande crescita. L’allenatore ha saputo valorizzarne al meglio la straordinaria versatilità, impiegandolo con egual profitto su entrambe le fasce e apprezzandone l’intelligenza tattica. Allegri in passato non ha lesinato elogi per il giocatore, sottolineandone spesso la capacità di comprendere il gioco e l’affidabilità: «Cambiaso è un giocatore molto intelligente, capisce il calcio prima degli altri e sa interpretare più ruoli. È uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe», sono state parole che ben descrivono la stima del tecnico. Questa sua duttilità gli consentiva di agire sia come terzino puro, sia come esterno a tutta fascia, o all’occorrenza anche come mezzala “tattica”.

Un eventuale approdo di Cambiaso al Milan troverebbe quindi in Allegri un grande sponsor. Il tecnico ritroverebbe un giocatore che conosce a menadito, che sa come utilizzare e dal quale sa cosa aspettarsi: un elemento affidabile, disciplinato ma capace di offrire spunti offensivi. Per un allenatore che inizia un nuovo ciclo, poter contare su profili già rodati, e pubblicamente elogiati in passato per le loro qualità intellettive oltre che tecniche, è un vantaggio notevole.

Certo, l’ostacolo Juventus, unito a una valutazione di mercato importante, rimane significativo: cedere un nazionale per una cifra probabilmente non inferiore ai 40-45 milioni a una diretta concorrente, per di più allenata da un ex ingombrante, richiederebbe un investimento economico di rilievo da parte del Milan. Ma la prospettiva di una corsia potenziata da un giocatore come Cambiaso, con la benedizione e la guida di un tecnico che lo ha già esaltato, è uno scenario che infiamma il calciomercato di inizio giugno.