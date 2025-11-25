Calciomercato Milan, lo Scudetto resta un obiettivo: le richieste di Allegri per gennaio. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa

Calciomercato Milan, Allegri spinge per avere dei rinforzi importanti a gennaio. E in via Aldo Rossi le idee sono molto chiare. Le ultime

Dopo dodici giornate di Serie A, il quadro in casa rossonera è cambiato in modo sorprendente. Il Milan, reduce da una stagione chiusa all’ottavo posto e da un’estate segnata da un calciomercato del Milan confusionario e prolungato fino all’ultima ora, si ritrova oggi saldamente al secondo posto. La Roma capolista è distante appena due punti, e nello scontro diretto di un mese fa i rossoneri hanno dimostrato di poter battere anche la squadra più in forma del campionato. Un’evoluzione che pochi avrebbero pronosticato, ma che è il frutto concreto del lavoro di Massimiliano Allegri, bravo a ridare equilibrio, identità e credibilità a un gruppo che sembrava aver perso ogni riferimento.

Il calendario ora propone una sfida delicata con la Lazio e, dopo la parentesi con il Como, per il Milan termineranno gli scontri diretti del girone d’andata. L’obiettivo strategico è chiaro: arrivare alla sosta invernale mantenendo una posizione di alta classifica per poi intervenire con decisione nel calciomercato del Milan di gennaio. Proprio Tuttosport, nell’edizione odierna, ribadisce come la società dovrà supportare Allegri con almeno tre rinforzi mirati: un difensore centrale affidabile, un esterno capace di garantire profondità e un centravanti puro in grado di elevare il livello offensivo.

La necessità di intervenire non nasce solo da una questione di ambizioni, ormai inevitabilmente cresciute, ma anche da un dato numerico: la rosa rossonera è composta da soli 19 giocatori, troppo pochi per sostenere il ritmo di una stagione lunga e densa di impegni. Un organico così ridotto rischia di frenare la scalata del Milan proprio nel momento in cui la squadra sembra aver ritrovato competitività e continuità. Per questo il calciomercato del Milan invernale assume un peso decisivo, forse ancor più rispetto alle ultime estati.

La dirigenza sa che gennaio rappresenta un bivio: intervenire significa consolidare la rincorsa ai vertici, mentre rinviare ancora potrebbe esporre la squadra ai soliti cali di primavera. L’arrivo di tre pedine mirate, come richiesto da Allegri, darebbe al Milan profondità, alternative e soluzioni tattiche che oggi mancano. La stagione sta offrendo un’occasione importante e il calciomercato del Milan può trasformarla in una reale possibilità di competere fino alla fine.

Se il campo ha riportato entusiasmo, ora tocca alla società dimostrare di voler restare agganciata al vertice. E gennaio, per il Milan, non sarà una semplice sessione di mercato: sarà un esame di ambizione.