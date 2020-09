Calciomercato Milan: asse caldissimo con il Real Madrid dopo l’affare Brahim Diaz. Chiesto Jovic in prestito secco

Brahim Diaz potrebbe non essere l’unico giocatore in arrivo dal Real Madrid per il Milan. Come riporta Tuttosport, infatti, il club rossonero avrebbe chiesto in prestito secco anche l’attaccante Luka Jovic.

Il serbo è alla ricerca di riscatto dopo una stagione turbolenta sotto l’aspetto personale. L’ex Eintracht Francoforte rispecchia fedelmente i parametri dell’attaccante cercato da Maldini, Gazidis e Massara.