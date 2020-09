Calciomercato Milan: Bakayoko in pole ma trattativa lenta. Florentino e Soumaré piano B

Calciomercato Milan: procede a rilento la trattativa per Bakayoko e per questo i rossoneri hanno pronto un piano B

La Gazzetta dello Sport sottolinea come la trattativa per Bakayoko al Milan non viaggi spedita, anzi, negli ultimi giorni ci sono stati dei rallentamenti importanti. Non a caso i dirigenti rossoneri stanno iniziando a guardarsi intorno nel caso l’affare dovesse complicarsi ulteriormente.

Il Milan sta provando ad abbassare i costi del prestito con diritto di riscatto, ma per il momento il pressing del centrocampista, desideroso di tornare a Milano, non ha sfondato il muro del Chelsea. Per questo si ragiona anche su altri profili. Ieri Maldini ha incontrato l’agente di Florentino Luis, al quale ha confermato il gradimento del club per il portoghese. Allo stesso tempo, si sonda il terreno per Soumaré, talento di proprietà del Lille