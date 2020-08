Calciomercato Milan: Bakayoko più vicino, trattativa per Pessina e su Florentino…

Calciomercato Milan: il club rossonero vuole rinforzare pesantemente il centrocampo. Occhi su Bakayoko, Pessina e Florentino

Il Milan vuole rinforzare pesantemente il centrocampo, complice gli addii di Bonaventura e Biglia e quelli quasi certi di Krunic e Paquetà. Per questo motivo si stanno sondando vari nomi per rinforzare la mediana di Pioli.

Il primo, secondo la Gazzetta dello Sport, è quello di Bakayoko che vorrebbe tornare, pronto a migliorare certi atteggiamenti e soprattutto a ridursi lo stipendio attuale di poco superiore ai 3 milioni. La nuova strategia rossonera impone ingaggi di profilo più basso e il francese è disposto ad accettare. Novità nella settimana che seguirà Ferragosto. La trattativa con il Chelsea che resta proprietario del cartellino può risolversi: richiesta di 20, offerta di 15.

Un solo innesto in mediana non sarà sufficiente, motivo per cui il Milan riflette su Matteo Pessina e Florentino. Giovani e perfettamente in linea con la filosofia aziendale. Il primo è di proprietà dell’Atalanta, disposta ad aprire un tavolo di trattativa mentre il secondo resta l’altra affascinante scommessa: Jorge Jesus, nuovo allenatore del Benfica, ha chiesto tempo per valutarlo. Ma non ha chiuso le porte. E la società nemmeno, anche se notoriamente è una bottega cara: per il giocatore chiede almeno 30 milioni.