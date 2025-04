Calciomercato Milan, svelato quale sarà il futuro di Bennacer. ll piano dei rossoneri in vista dell'estate - Calcio News 24

Calciomercato Milan, quale sarà il futuro di Bennacer? Arriva subita la mossa della squadra rossonera in vista dell’estate?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il calciomercato Milan, su tutti del centrocampista Ismael Bennacer.

PAROLE – «Il Milan considera concluso il ciclo di Bennacer e non ha gradito le pressioni fatte dal giocatore per andare via nell’ultimo giorno di calciomercato a gennaio. Il Marsiglia ha già pagato 1 milione per il prestito e ora il Milan conta di incassare anche i 12 milioni del riscatto. Un contatto tra Mehdi Benatia e Geoffrey Moncada è già andato a Milano una decina di giorni fa, c’è grande sintonia tra le parti».