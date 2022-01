ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: dopo Botman sfuma un altro obiettivo? Richieste troppo esose da parte del PSG

Il Milan è alla ricerca del fatidico difensore centrale. Diversi i nomi sul taccuino di Maldini. Per quanto riguarda Diallo, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il problema è il valore del cartellino.

Il club parigino chiederebbe non meno di 25 milioni di euro. Cifra troppo alta per le casse di Via Aldo Rossi.