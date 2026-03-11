Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate

Calciomercato Milan: piace Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e per l’estate c’è Gila in difesa. Cosa potrebbe accadere

Il calciomercato del Milan non si ferma mai, neppure dopo l’entusiasmo di una vittoria nel derby. La dirigenza lavora senza sosta per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa in grado di competere ai massimi livelli in Italia e in Champions League. Le manovre rossonere si concentrano attualmente su tre profili specifici, distribuiti tra trequarti e difesa.

L’assalto a Julian Brandt a parametro zero

Il primo grande obiettivo per alzare il tasso tecnico del centrocampo è Julian Brandt. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il giocatore ha ufficialmente deciso di non rinnovare il contratto con il Borussia Dortmund, in scadenza a giugno 2026. Il Milan fiuta il grande colpo a parametro zero, ma deve superare una folta concorrenza. Sulle tracce del classe ’96 ci sono infatti anche Arsenal e Barcellona, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni.

La clamorosa suggestione Sergio Ramos

Nelle ultime ore, dalla Spagna è rimbalzata un’indiscrezione decisamente affascinante: alcuni intermediari avrebbero proposto al Milan il profilo di Sergio Ramos. Attualmente svincolato, il veterano sarebbe attratto dal blasone del club e dalla possibilità di ritrovare l’amico ed ex compagno Luka Modrić. L’operazione, tuttavia, presenta ostacoli importanti: bisognerà valutare la sostenibilità economica dell’ingaggio e la compatibilità con la linea verde tracciata dalla proprietà di Gerry Cardinale.

L’obiettivo Mario Gila per il pacchetto arretrato

Per garantire freschezza e solidità alla retroguardia, il nome in cima alla lista è quello di Mario Gila. Sotto la lente di ingrandimento degli scout rossoneri da tempo, i primi approcci risalgono a gennaio, ma il Milan punta a chiudere l’affare in estate. L’obiettivo della dirigenza è definire l’acquisto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, tenendo conto della percentuale sulla futura rivendita spettante al Real Madrid. Lo riferisce il Corriere dello Sport.