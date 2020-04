Calciomercato Milan, caccia al sostituto di Donnarumma: i nomi in lizza

Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma sembra destinato a lasciare il Milan alla fine di questa stagione: la situazione

Gigio Donnarumma sempre più lontano dal Milan. Questo sembra il destino del portiere classe 1999: rinnovo bloccato e diversi club su di lui, primo fra tutti il Chelsea. Il Milan vorrebbe almeno 50 milioni per il suo portiere.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan guarda in Italia per il sostituto. Sono quattro i nomi in lizza: Pierluigi Gollini dell’Atalanta, Musso dell’Udinese, Cragno del Cagliari e Meret del Napoli.