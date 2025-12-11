Calciomercato Milan, dalla Serie B ritorna un calciatore? Possibile una mancata conferma nell’attuale club. Le ultime sul futuro del giocatore

Calciomercato Milan, possibile un ritorno dalla Serie B in casa rossonera. Coubis, infatti, sta facendo molta fatica con la Sampdoria. Le ultime

Il calciomercato del Milan entra già in scena indirettamente nella vicenda di Andrei Coubis, giovane difensore rumeno attualmente in prestito alla Sampdoria. La squadra blucerchiata si prepara alla 16ª giornata di Serie B contro il Palermo, ma i riflettori non sono solo sul campo: gennaio si avvicina e con esso la finestra invernale del calciomercato del Milan, che potrebbe determinare i primi movimenti importanti riguardanti i giovani della rosa rossonera.

Al centro dell’attenzione c’è proprio Coubis, il cui prestito a Genova sembra destinato a interrompersi in anticipo. Arrivato in estate, il difensore classe 2003 non ha collezionato nemmeno un minuto di gioco con la Sampdoria e si è allenato recentemente a parte, insieme solo al preparatore Girelli. La sua esperienza a Bogliasco, dunque, resta marginale: l’inserimento nei piani tecnici blucerchiati non c’è stato, e la possibilità di giocare nel prosieguo della stagione appare sempre più remota.

La situazione contrattuale di Coubis rende la vicenda ancora più intricata. Il prestito prevede un obbligo di riscatto fissato a circa 150 mila euro, non condizionato dalle presenze sul campo ma legato al primo punto ottenuto dalla Sampdoria in Serie B a partire da febbraio. Questo dettaglio ha complicazioni pratiche: la Sampdoria rischia di dover versare l’importo senza aver usufruito realmente del giocatore, mentre il Milan, proprietario del cartellino, deve valutare la strategia migliore per gestire il proprio talento.

Ed è proprio in questo contesto che il calciomercato del Milan gioca un ruolo chiave. I rossoneri avevano già manifestato alcune perplessità sulla destinazione ligure in estate e ora devono trovare una soluzione condivisa con la Sampdoria per una separazione consensuale a gennaio. Rinunciare all’incasso dell’obbligo di riscatto potrebbe essere un prezzo necessario per garantire a Coubis un ambiente più favorevole alla sua crescita o, eventualmente, collocarlo in un’altra squadra dove possa avere più opportunità di sviluppo.

Questa vicenda sottolinea quanto il calciomercato del Milan non riguardi solo i colpi in entrata per la prima squadra, ma anche la gestione dei giovani della rosa e dei prestiti. Le decisioni prese a gennaio saranno determinanti per il percorso di crescita di Coubis e, più in generale, per la strategia del Milan sui propri talenti in prestito, dimostrando quanto il mercato invernale possa influenzare anche la programmazione futura del club rossonero.

In definitiva, il calciomercato del Milan di gennaio potrebbe iniziare davvero con un’operazione interna, più silenziosa ma altrettanto significativa per la gestione dei giovani e delle risorse del club.