Calciomercato Milan: Dani Olmo per giugno. La strategia rossonera

Calciomercato Milan: i rossoneri pensano a Dani Olmo, ma per la sessione estiva. Ecco la strategia del club per il centrocampista

Dani Olmo è l’obiettivo numero uno per il Milan, ma per la sessione estiva di calciomercato. La dirigenza rossonera, infatti, rinvierà l’acquisto del forte centrocampista spagnolo, tentando l’assalto in primavera.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo a punto una strategia: anticipare tutti per giugno ed assicurarsi lo spagnolo per giugno, puntando per il momento sulla buona base di giovani in rosa.