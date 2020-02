Calciomercato Milan: Donnarumma può partire, tre big europee sul portiere

Calciomercato Milan: Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il club rossonero in estate. Su di lui l’interesse di tre big europee

Il rinnovo di Gigio Donnarumma sarà uno degli argomenti caldi in casa Milan verso la fine della stagione. Se la questione non dovesse sbloccarsi a breve, il classe 99 potrebbe lasciare il Milan in estate.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sulle tracce di Gigio ci sono Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain, che aveva già bussato la scorsa estate. Si raffredda, invece, la pista Juventus, dopo il rinnovo di Szczesny. La Rosea ipotizza un valore di Donnarumam intorno ai 50 milioni.