Calciomercato Milan, Donnarumma può rinnovare ma con clausola

Il Milan e Gigio Donnarumma pronti a trattare per il rinnovo del contratto. La clausola metterà tutti d’accordo?

Gigio Donnarumma, portiere del Milan, potrebbe proseguire la sua avventura in rossonero. Il contratto del portiere scadrà nel 2021 e secondo il Corriere dello Sport, il Milan potrebbe proporre l’estensione del contratto per almeno altri due anni.

L’idea è quella di offrire le attuali condizioni attuali ma anche con l’inserimento di una clausola rescissoria che permetta al giocatore di scegliere un’altra destinazione in futuro nel caso il club non riuscisse a progredire, un modo anche per tenere buono Raiola, preoccupato dal futuro del club rossonero.