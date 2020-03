Calciomercato Milan, dubbi sul rinnovo di Donnarumma: due i sostituti

Calciomercato Milan: ci sono dubbi sul rinnovo di Gigio Donnarumma. Sono due le ipotesi per sostituirlo in caso di addio

Gigio Donnarumma sarà uno dei nodi di mercato da sciogliere in casa Milan. Il portiere classe 1999 non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2021 e non è scontata la sua permanenza in rossonero.

Come riportato da Tuttosport, in caso di mancato rinnovo, sarebbero due i sostituti di Donnarumma: Salvatore Sirigu del Torino oppure Alex Meret del Napoli, questi i nomi.