Calciomercato Milan, c’è la fiducia per quel giocatore! Mendes è già al lavoro, prossimi giorni decisivi

Calciomercato Milan, c’è la fiducia per quel calciatore! L’agente Jorge Mendes è già al lavoro, prossimi giorni decisivi

Il Milan, sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, noto per la sua versatilità tattica e la predilezione per una solida difesa, sta accelerando i contatti per assicurarsi il terzino sinistro Pervis Estupiñán. Il difensore ecuadoriano, classe 1998, attualmente in forza al Brighton in Premier League, è considerato un profilo ideale per rafforzare la fascia sinistra in vista della nuova stagione.

Estupiñán, ex Villarreal e figura chiave della nazionale dell’Ecuador, si distingue per la sua velocità, resistenza e capacità di spinta offensiva, elementi ritenuti fondamentali per il sistema di gioco che Allegri intende implementare. Il Milan ha individuato proprio quella zona del campo come prioritaria per il mercato estivo.

Secondo fonti vicine al club, tra cui il giornalista Gianluca Di Marzio, le trattative tra Milan e Brighton sono entrate nel vivo. Il club rossonero è al lavoro con Jorge Mendes, influente agente portoghese, per limare le distanze economiche con gli inglesi. Mendes, già protagonista in trasferimenti di alto profilo, potrebbe rivelarsi decisivo nel concludere l’affare, forte dei suoi rapporti consolidati con entrambi i club.

Un fattore che gioca a favore del Milan è la volontà dello stesso Estupiñán di vestire la maglia rossonera. Il giocatore ha espresso un forte desiderio di unirsi al progetto milanese, alimentando l’ottimismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Inoltre, la strategia del Milan punta su profili in grado di offrire impatto immediato ma anche prospettive di crescita a lungo termine.

Il valore inizialmente fissato dal Brighton è ritenuto elevato, ma la dirigenza rossonera, consapevole delle proprie risorse, sta lavorando con pazienza per arrivare a una cifra sostenibile. Le trattative, mantenute vive da contatti continui, sembrano andare nella direzione giusta.

Il possibile arrivo di Estupiñán rappresenterebbe un upgrade significativo per la corsia sinistra e potrebbe regalare ad Allegri maggiore flessibilità tattica. Il Milan conferma così la sua ambizione di tornare a competere ai vertici, sia in Serie A che sul palcoscenico europeo.